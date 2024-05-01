Ben Folds Announces Fall 2024 “Paper Airplane Request” U.S. Tour Dates

Ben Folds had extended his “Paper Airplane Request” Tour into Fall and Winter 2024! Fold announced the beginning of the tour back in March, and the fan reception has been overwhelmingly positive. During each show, fans are invited to request a song through a paper airplane.
One of these new dates will be in Folds’ hometown, Winston-Salem. According to a recent press release, all proceeds from this show will be donated to “Keys For Kids,” which supports many nonprofits across North Carolina that offer affordable piano lessons to children across the state. The Winston-Salem concert will apparently also have a special guest performance from the Keys For Kids students.
Paper Airplane Request Tour Dates:
05/30 – CHARLESTON, SC – CHARLESTON MUSIC HALL
05/31 – AUGUSTA, GA – BELL AUDITORIUM
06/01 – PEACHTREE CITY, GA – THE FRED
06/02 – PELHAM, TN – THE CAVERNS
06/04 – CHARLOTTE, NC – BELK THEATER
06/06 – SAVANNAH, GA – DISTRICT LIVE
06/07 – VIRGINIA BEACH, VA – SANDLER CENTER FOR THE PERFORMING ARTS
06/08 – ROCKY MOUNT, VA – HARVESTER PERFORMANCE CENTER
06/09 – PITTSBURGH, PA – 3 RIVERS ARTS FESTIVAL
06/11 – RICHMOND, VA – LEWIS GINTER BOTANICAL GARDEN
06/21 – LOWELL, MA – LOWELL SUMER MUSIC SERIES
06/22 – GREAT BARRINGTON, MA – THE MAHAIWE PERFORMING ARTS CENTER
06/23 – HAMMONDSPORT, NY – POINT OF THE BLUFF CONCERT PAVILION
06/25 – AKRON, OH – THE GOODYEAR THEATER
06/27 – TOLEDO, OH – PERISTYLE THEATER
06/28 – POTESKEY, MI – BAY VIEW JOHN M. HALL AUDITORIUM
06/29 – KALAMAZOO, MI – KALAMAZOO STATE THEATRE
07/12 – SOUTH BURLINGTON, VT – HIGHER GROUND BALLROOM
07/13 – PLYMOUTH, MA – PLYMOUTH MEMORIAL HALL
07/14 – WESTHAMPTON BEACH, NY – WESTHAMPTON BEACH PERFORMING ARTS CENTER
07/16 – NASHVILLE, IN – BROWN COUNTY MUSIC CENTER
07/17 – LEXINGTON, KY – LEXINGTON OPERA HOUSE
07/18 – KNOXVILLE,TN – TENNESSEE THEATRE
07/20 – WILMINGTON, NC – GREENFIELD LAKE AMPHITHEATER
07/21 – CHARLOTTESVILLE, VA – TING PAVILION
07/30 – BOISE, ID – MORRISON CENTER
07/31 – LAYTON, UT – EDWARD A. KENLEY CENTENNIAL AMPHITHEATER
08/02 – STEAMBOAT SPRINGS, CO – STRINGS MUSIC PAVILION
08/05 – BOULDER, CO – CHAUTAUQUA AUDITORIUM
08/06 – BEAVER CREEK, CO – VILAR PERFORMING ARTS CENTER
08/07 – PUEBLO, CO – PUEBLO MEMORIAL HALL
08/08 – AMARILLO, TX – GLOBE-NEWS CENTER FOR THE PERFORMING ARTS
08/10 – WICHITA, KS – THE COTILLION
08/11 – DES MOINES, IA – HOYT SHERMAN PLACE
08/13 – DAVENPORT, IA – CAPITOL THEATRE
08/15 – BLOOMINGTON, IL – BLOOMINGTON CENTER FOR THE PERFORMING ARTS
08/17 – SPRINGIFLED, MO – GILLIOZ THEATRE
08/18 – ST. LOUIS, MO – THE FACTORY
09/10 – IDAHO FALLS – ID COLONIAL THEATER
09/11 – OREM, UT – NOORDA CENTER FOR THE PERFORMING ARTS
09/13 – RENO, NV – GRAND THEATRE AT THE GRAND SIERRA RESORT & CASINO
09/14 – MONTEREY, CA – GOLDEN STATE THEATRE
09/15 – LOS ANGELES, CA – THE WILTERN
09/17 – TUCSON, AZ – FOX TUCSON THEATRE
09/18 – SCOTTSDALE, AZ – SCOTTSDALE CENTER FOR THE PERFORMING ARTS
00/19 – SAN DIEGO, CA – EPSTEIN FAMILY AMPHITHEATER
09/24 – SALEM, OR – ELSINORE THEATRE
09/25 – OLYMPIA, WA – WASHINGTON CENTER FOR THE PERFORMING ARTS
09/27 – BREMERTON, WA – VENUE TBA
09/28 – BELLINGHAM, WA – MOUNT BAKER THEATRE
09/29 – TACOMA, WA – VENUE TBA
10/04 – SIOUX FALLS, SD – WASHINGTON PAVILION
10/05 – DULUTH, MN – DECC SYMPHONY HALL
10/06 – ST. PAUL, MN – ORDWAY MUSIC THEATRE
10/08 – WAUSAU, WI – FRAND THEATER
10/09 – MADISON, WI – ORPHEUM THEATER
10/10 – CARMEL, IN – THE PALLADIUM – THE CENTER FOR THE PERFORMING ARTS
10/12 – DES PLAINES, IL – THE EVENT CENTER AT RIVERS CASINO
10/13 – FORT WAYNE, IN – THE CLYDE THEATRE
10/15 – MIDLAND, MI – MIDLAND CENTER FOR THE ARTS
10/17 – JOHNSON CITY, TN – ETSU MARTIN CENTER FOR THE ARTS
11/07 – BUFFALO, NY – UNIVERSITY AT BUFFALO CENTER FOR THE ARTS
11/12 – BROOKLYN, NY – BROOKLYN PARAMOUNT THEATER
11/13 – MORRISTOWN, NJ – MAYO PERFORMING ARTS CENTER
11/15 – YORK, PA – APPELL CENTER FOR THE PERFORMING ARTS
11/16 – PHILADELPHIA, PA – PENN LIVE ARTS/ANNEBERG CENTER FOR THE PERFORMING ARTS
11/17 – RALEIGH, NC – MARTIN MARIETTA CENTER FOR THE PERFORMING ARTS
11/19 – WINSTON-SALEM, NC – THE RAMKAT
11/22 – ORLANDO, FL – THE PLAZA LIVE
11/23 – TAMPA, FL – DAVID A. STRAZ, JR. CENTER FOR THE PERFORMING ARTS – FERGUSON HALL
11/24 – FORT LAUDERDALE, FL – THE PARKER
12/10 – HOUSTON, TX – JONES HALL
12/11 – AUSTIN, TX – ACL LIVE AT THE MOODY THEATER
12/12 – DALLAS, TX – MAJESTIC THEATRE
12/14 – FAYETTEVILLE, AR – WALTON ARTS CENTER
12/15 – SHREVEPORT, LA – VENUE TBA
Photo credit: Sharon Alagna