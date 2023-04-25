Tash Sultana Announces Summer 2023 Tour Dates

Tash Sultana’s 2023 North American Tour Dates:
AUG 22 — The Rady Shell At Jacobs Park — San Diego, CA
AUG 23 — Avila Beach Resort — Avila Beach, CA
AUG 25 — Frost Amphitheater — Stanford, CA
AUG 26 — Britt Pavilion — Jacksonville, OR
AUG 27 — Thing — Port Townsend, WA
AUG 29 — Orpheum Theatre — Vancouver, BC
AUG 30 — Cuthbert Amphitheater — Eugene, OR
SEP 1 — Sandy Amphitheater — Sandy, UT
SEP 2 — Dillon Amphitheater — Dillon, CO
SEP 3 — Gerald R. Ford Amphitheater — Vail, CO
SEP 5 — Harrah’s Kansas City – Voodoo Lounge — Kansas City, MO
SEP 6 — The Sylvee — Madison, WI
SEP 8 — The Salt Shed — Chicago, IL
SEP 9 — Megacorp Pavilion — Newport, KY
SEP 10 — Agora Theatre — Cleveland, OH
SEP 12 — Rebel — Toronto, ON
SEP 13 — Mtelus — Montreal, QC
SEP 15 — Roadrunner — Boston, MA
SEP 16 — Sea.Hear.Now — Asbury Park, NJ
SEP 17 — Kings Theatre — Brooklyn, NY
SEP 19 — Harrisburg University At The Forum — Harrisburg, PA
SEP 20 — Ting Pavilion — Charlottesville, VA
SEP 22 — The Tabernacle — Atlanta, GA
SEP 23 — The Pageant — St. Louis, MO
SEP 24 — Format Festival — Bentonville, AR
SEP 27 — The Fillmore — New Orleans, LA
SEP 29 — 713 Music Hall — Houston, TX
SEP 30 — The Pavilion At Toyota Music Factory — Irving, TX
OCT 1 — Mempho Music Festival — Memphis, TN
Photo credit: Giulia Giannini McGauran