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Tash Sultana Announces Summer 2023 Tour Dates

April 25th, 2023 - 10:16 PM

Tash Sultana Announces Summer 2023 Tour Dates

Tash Sultana the multi-instrumentalist, producer, singer-songwriter, and entrepreneur has just announced their Summer 2023 Tour dates. The tour will take them across Australia and Europe with stops in major cities like London, Paris, and Berlin.
The announcement comes as fans eagerly anticipate the release of Tash’s third studio album ‘Flow State’ which is set to be released later this year. With a string of hit singles already released from the upcoming project, it looks like 2021 is going to be an exciting year for Tash Sultana fans all over the world.
The tour will feature some of Tash’s biggest hits including ‘Jungle’, ‘Notion’ and ‘Mystik’. Fans can expect an electrifying show with special guest appearances throughout the tour.
Tickets are available now at www.tashsultanatour2023.com

Tash Sultana’s 2023 North American Tour Dates:

AUG 22 — The Rady Shell At Jacobs Park — San Diego, CA

AUG 23 — Avila Beach Resort — Avila Beach, CA

AUG 25 — Frost Amphitheater — Stanford, CA

AUG 26 — Britt Pavilion — Jacksonville, OR

AUG 27 — Thing — Port Townsend, WA

AUG 29 — Orpheum Theatre — Vancouver, BC

AUG 30 — Cuthbert Amphitheater — Eugene, OR

SEP 1 — Sandy Amphitheater — Sandy, UT

SEP 2 — Dillon Amphitheater — Dillon, CO

SEP 3 — Gerald R. Ford Amphitheater — Vail, CO

SEP 5 — Harrah’s Kansas City – Voodoo Lounge — Kansas City, MO

SEP 6 — The Sylvee — Madison, WI

SEP 8 — The Salt Shed — Chicago, IL

SEP 9 — Megacorp Pavilion — Newport, KY

SEP 10 — Agora Theatre — Cleveland, OH

SEP 12 — Rebel — Toronto, ON

SEP 13 — Mtelus — Montreal, QC

SEP 15 — Roadrunner — Boston, MA

SEP 16 — Sea.Hear.Now — Asbury Park, NJ

SEP 17 — Kings Theatre — Brooklyn, NY

SEP 19 — Harrisburg University At The Forum — Harrisburg, PA

SEP 20 — Ting Pavilion — Charlottesville, VA

SEP 22 — The Tabernacle — Atlanta, GA

SEP 23 — The Pageant — St. Louis, MO

SEP 24 — Format Festival — Bentonville, AR

SEP 27 — The Fillmore — New Orleans, LA

SEP 29 — 713 Music Hall — Houston, TX

SEP 30 — The Pavilion At Toyota Music Factory — Irving, TX

OCT 1 — Mempho Music Festival — Memphis, TN

Photo credit: Giulia Giannini McGauran

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