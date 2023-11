Treefort Fest Announces 2024 Lineup Featuring Ty Segall, K.Flay, A Place To Bury Strangers & More

Home News James Reed November 16th, 2023 - 3:48 PM

Photo Credit: Raymond Flotat

The 2024 edition of Boise’s Treefort Music Fest happens March 20-24 across multiple platforms downtown. The festival has announced its “first wave” lineup, which includes Ty Segall, Channel Tres, K.Flay, Neko Case, Devendra Banhart, Dehd, Dry Cleaning, Armand Hammer, Daði Freyr, Patrick Watson & Boise Phil, Sir Chloe, Shamir, A Place To Bury Strangers, Miya Folick, Pokey LaFarge, Madi Diaz, Marnie Stern, Special Interest, Mary Timony, Hotline TNT, The Messthetics & James Brandon Lewis, El Perro Del Mar, Spiritual Cramp, and lots more. Check out the full “first wave” lineup below.

Tickets for Treefort 2024 are on presale now.

Channel Tres

Briston Maroney

Drama

Franc Moody

Ty Segall

K.Flay

Neko Case

Devendra Banhart

Dehd

Dry Cleaning

Flyana Boss

Armand Hammer

Daði Freyr

Patrick Watson & Boise Phil

Sir Chloe

Magic City Hippies

Shamir

A Place To Bury Strangers

Miya Folick

Celisse

DakhaBrakha

Deap Vally

Sonido Gallo Negro

Pokey LaFarge

Madi Diaz

Joshua Ray Walker

San Cisco

The Moss

CMAT

Kaelin Ellis

Delicate Steve

Marnie Stern

Karina Rykman

Lobo Lara

San Fermin

Fiji Blue

The National Parks

Diggin Dirt

Special Interest

Porij

Jonah Kagen

Mary Timony

Hotline TNT

The Messthetics & James Brandon Lewis

Alexandra Savior

Color Green

The Schizophonics

El Perro Del Mar

Daniel Nunnelee

Spiritual Cramp

Hammydown

Ghost Woman

Blood Lemon

Glixen

Glitterfox

Moon Owl’s Mages

Torres

Cassandra Lewis

Afrosonics

Olivia Barton

Arts Fishing Club

Video Age

Sistemas Inestables

MØTRIK

Slow Hollows

Sun Blood Stories

Hello Mary

Rocket

Pink Fuzz

All Things Blue

So Pitted

Telehealth

draag me

The Macks

The Vices

The Q-Tip Bandits

instant crush

Stephanie Anne Johnson

The Plastic Cherries

Madeline Hawthorne

Divorce Court

Mungo

Mike Mains & The Branches

Rosali

mega cat

Growing Pains

Wizzerd

Sons of Rainier

Backhand

Ex Everything

Rhododendron

Raue

P.H.F.

Kadabra

Ask Carol

Ealdor Bealu

SunDog

BEARKAT

LIVt

Buckets

Papas

Plum Vision

Raccoon Tour

36?

How Strange It Is

Townies

Brother Elsey

The Thing

Night Cap

Crush The Monster

Cosmic Sans

Pace Jackson

Kind Hearted Strangers

GOTU GOTU