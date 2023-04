Tove Lo Joins SG Lewis at Coachella 2023 to Perform “Call On Me”

Home News Cassandra Reichelt April 21st, 2023 - 9:22 PM

Tove Lo makes a surprise yet not a total surprise at Coachella Weekend Two during SG Lewis’ set to perform their collab “Call On Me” from Tove Lo’s newest album Dirt Femme.

SG Lewis & Tove Lo at Coachella performing Call On Me. ❤️ pic.twitter.com/ErB1Byupwo — Mario Lipo (@maritomol) April 22, 2023

En el segundo fin de semana de #COACHELLA SG Lewis invito al escenario a Tove Lo para cantar Call On Me✨ pic.twitter.com/B7jDsBhvsx — Tove Lo Latinoamérica (@ToveLoLATAMUy) April 22, 2023

Mais um trecho da performance de Tove Lo e SG Lewis com “Call On Me” hoje, no festival Coachella. ‍♀️ pic.twitter.com/bBTCA17Cl2 — Tove Lo Brasil (@ToveLoBR) April 22, 2023